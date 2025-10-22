El BCE critica las elevadas remuneraciones variables en la banca de inversión

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 22 oct (EFE).- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, criticó este miércoles que las elevadas remuneraciones variables en la banca de inversión están muy orientadas al resultado a corto plazo y pueden animar a tomar riesgos a corto plazo.

Buch dijo en una conferencia financiera en Fráncfort que en la banca minorista, el personal recibe remuneraciones variables del 16 % de su salario fijo, pero en la banca de inversión, la remuneración variable es del 47 % del salario fijo.

Más de 2.300 banqueros en Europa ganan más de un millón de euros al año, pero representan menos del 0,1 % de la fuerza laboral total en los bancos.

Los bancos europeos muestran que «el vínculo entre el rendimiento y la remuneración es más fuerte en la banca de inversión».

En la banca de inversión, añadió Buch, «el salario es bastante sensible al rendimiento a corto plazo» y «esto puede amplificar los incentivos para tomar riesgos especialmente cuando las recompensas están estrechamente vinculadas a las ganancias inmediatas o la rentabilidad para los accionistas».

Por ello Buch considera que es importante que los bancos aseguren que las estructuras salariales recompensen el resultado sostenible, más que las ganancias a corto plazo.

aia/psh