El BCE decidirá en diciembre sobre los tipos según los datos, dice el Bundesbank

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 3 nov (EFE).- El presidente del Bundesbank, el banco central de Alemania, Joachim Nagel, consideró que el Banco Central Europeo (BCE) decidirá en diciembre sobre los tipos de interés según sean los datos económicos.

Nagel dijo en un podcast de la editorial digital Table Media que el BCE mantuvo la semana pasada sus tipos de interés en el 2 % porque los datos económicos no habían cambiado.

El BCE tendrá en diciembre las nuevas proyecciones macroeconómicas de crecimiento e inflación y decidirá ese mes según esos datos, añadió el presidente del Bundesbank, que es miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

El BCE mantiene abiertas todas las opciones dada la elevada incertidumbre actual. EFE

