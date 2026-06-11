El BCE eleva los tipos de interés hasta el 2,25 % porque la inflación va a subir más

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Fráncfort (Alemania), 11 jun (EFE) .- El Banco Central Europeo (BCE) subió este jueves los tipos de interés de los depósitos de los bancos en un cuarto de punto porcentual, hasta el 2,25 %, porque la inflación va a subir más debido a la guerra en Irán pero no se compromete respecto a sus próximas decisiones, que dependerán de los datos económicos.

El BCE también incrementó en 25 puntos básicos los tipos de interés de las subastas semanales, hasta el 2,4 %, y de la facilidad marginal de crédito -el interés que cobra a los bancos por los préstamos a un día-, hasta el 2,65 %, con efectos a partir del 17 de junio de 2026.

El Consejo de Gobierno del BCE se ha comprometido a fijar los tipos de interés de manera que asegure que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % a medio plazo pese a que el crecimiento se debilite.

Con la decisión de este jueves, el BCE considera que «continúa estando en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra».

El BCE decidió la subida por unanimidad

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el Consejo de Gobierno decidió por unanimidad subir los tipos de interés en la zona del euro en 25 puntos básicos y que no discutió otras opciones como aumentarlos en mayor medida.

«No discutimos, ni debatimos otras alternativas», añadió Lagarde en rueda de prensa tras la reunión en la sede central del BCE, en la que el economista jefe, el irlandés Philip Lane, recomendó ese incremento moderado del precio del dinero.

Lagarde dijo que la economía de la zona del euro creció en el primer trimestre si se ajusta a un factor temporal en Irlanda, impulsada por la demanda interna y las exportaciones.

La economía de la zona del euro se contrajo un 0,2 % en el primer trimestre, tras la contracción de Irlanda.

Francia se contrajo un 0,1 %, pero las otras grandes economías crecieron: Alemania (0,3 %), Italia (0,3 %) y España (0,6 %).

La economía irlandesa se contrajo un 12,1 % respecto al trimestre anterior, pero las cifras están distorsionadas por la actividad de las grandes farmacéuticas, que adelantaron el año pasado las exportaciones a EE.UU. antes de la entrada en vigor de los aranceles y ahora se refleja una caída en la producción.

Lagarde destacó que «la guerra en Oriente Medio pesa en la actividad y las encuestas apuntan una ralentización especialmente en los servicios».

«La producción manufacturera se ha mantenido estable hasta ahora. En parte, esto es porque las empresas han acumulado existencias para hacer frente a las presiones de la cadena de suministro. También refleja un gasto en defensa más elevado», dijo Lagarde.

La inflación aumentó en la zona del euro en mayo un 3,2 % (3 % en abril) debido a la subida de los precios de la energía del 10,9 %.

«El aumento de los precios de la energía hará que la inflación siga aumentando durante el verano y la mantendrá claramente por encima del objetivo hasta el primer semestre de 2027», dijo la presidenta del BCE.

Este incremento tendrá también un impacto sobre los precios de los alimentos, los bienes y los servicios pero Lagarde espera que «la inflación retorne al objetivo en el segundo semestre de 2027».

El BCE reconoce las presiones inflacionistas, que no desaparecerán pronto, y los mercados descuentan que subirá los tipos de interés dos veces más este año, aunque Lagarde dijo que no se comprometen.

Más inflación y menos crecimiento

El BCE ha revisado al alza sus perspectivas de inflación y a la baja las de crecimiento para este año y el próximo en comparación con los cálculos de marzo.

Ahora prevé un crecimiento del 0,8 % en 2026, del 1,2 % en 2027 y del 1,5 % en 2028 con una inflación del 3 %, del 2,3 % y del 2 %, respectivamente.

Por tanto, la inflación superará este año con creces el objetivo del BCE y también el próximo año, aunque menos.

El BCE sigue lidiando con «el legado de haber mantenido los tipos demasiado bajos durante demasiado tiempo tras la pandemia» del coronavirus, considera el responsable de entidades financieras de Crédito de Federated Hermes, Filippo Alloatti.

En este sentido, es importante la credibilidad del BCE para mantener controlada la inflación, que es su principal mandato a diferencia de otros bancos centrales, por ejemplo la Reserva Federal (Fed), que también tiene que lograr pleno empleo. EFE

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