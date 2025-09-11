El BCE eleva tres décimas, al 1,2 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025
Fráncfort (Alemania), 11 sep (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha mejorado tres décimas, hasta el 1,2 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025, en tanto que ha rebajado una décima, al 1 %, el pronosticado para 2026.
Además, el BCE ha elevado una décima, al 2,1 %, la inflación media prevista para este ejercicio, con lo que vuelve a dejar para 2026 la consecución del objetivo del inflación del 2 % que la entidad mantiene como referencia para la toma de sus decisiones de política monetaria. EFE
