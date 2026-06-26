El BCE exigirá a los bancos menos información y suaviza sus expectativas supervisoras

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Fráncfort (Alemania), 26 jun (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) exigirá a los bancos que supervisa directamente menos información y suavizará sus expectativas de buena gobernanza, después de que el sector bancario se haya quejado de que la regulación es muy estricta.

El BCE informó este viernes de que revisa de forma amplia «sus publicaciones sobre supervisión bancaria para mejorar la transparencia, consistencia y facilitar su uso para los bancos».

La entidad monetaria realiza esta revisión «en el contexto de una amplia reforma para hacer la supervisión bancaria europea más eficiente, efectiva y basada en riesgo».

El BCE, que comenzó a supervisar directamente a los bancos de la zona del euro tras la crisis financiera global y el rescate de bancos y otras entidades de crédito en Europa, retirará algunas de sus recomendaciones y guías para los bancos.

Por ejemplo, el BCE prescindirá de 40 publicaciones supervisoras que considera antiguas, duplicadas o no relevantes, de un total de 130 publicaciones, como guías, informes, cartas y metodologías.

Las publicaciones que retirará van desde cartas a los consejeros delegados sobre la política de remuneración variable, la prohibición de repartir dividendos que aplicó durante la pandemia y algunos informes que exige a los bancos.

«Nuestro objetivo es simple: asegurar que nuestra guía supervisora es clara, consistente y adecuada a su propósito en un entorno de riesgo cada vez más complejo», dijo el vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, Frank Elderson, en un blog publicado este viernes. EFE

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