El BCE mantendrá previsiblemente los tipos en el 2 % y esperará

Fráncfort (Alemania), 17 dic (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá el jueves, previsiblemente, sus tipos de interés en el 2 %, por cuarta vez consecutiva, y esperará a ver cómo evoluciona la economía de la zona del euro antes de mover ficha de nuevo.

Así los prevén los mercados y analistas, por lo que otra decisión será una gran sorpresa.

El BCE bajó los tipos de interés al 2 % en junio y desde entonces no los ha modificado porque considera que está en una «buena posición» de política monetaria para afrontar la incertidumbre actual.

Los principales riesgos para la región son los aranceles estadounidenses, un euro más fuerte, las importaciones chinas o un retraso en el estímulo fiscal de Alemania.

La agitación política en Francia supone otro riesgo para la zona del euro.

El BCE puede subir sus pronósticos de crecimiento

Pero la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo recientemente que la entidad podría revisar al alza sus previsiones de crecimiento.

El BCE publica el jueves también sus nuevas proyecciones de crecimiento e inflación.

El BCE pronosticó en septiembre un crecimiento en 2025 del 1,2 %, en 2026 del 1 % y en 2027 del 1,3 %, con una inflación general del 2,1 %, del 1,7 % y del 1,9 % respectivamente.

El economista sénior de Generali AM Martin Wolburg destaca que «el Consejo de Gobierno se enfrenta a una economía sorprendentemente resistente y a una inflación superior a la prevista».

El gestor de carteras de Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, Konstantin Veit prevé que el BCE mantenga el tipo de interés de la facilidad de depósito en el 2 %.

«La mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno consideran que este nivel es el punto medio de un rango de política monetaria neutral para la zona del euro», dijo Veit.

La inflación se mantiene cerca del objetivo y el crecimiento es resistente, lo que respalda la decisión de mantener la inacción.

El economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane, ha dicho que aceptarán desviaciones temporales del objetivo de inflación, por lo que es posible que mantengan los tipos de interés en un futuro próximo.

El Consejo de Gobierno del BCE está dividido entre quienes consideran que el ciclo de recortes de los tipos de interés ha terminado y quienes se muestran abiertos a más bajadas en caso necesario.

Algunos miembros del Consejo de Gobierno argumentaron que la inflación de la zona del euro se situará por debajo del objetivo del 2 % en 2026 y 2027 y por ello abogaron por mantener los tipos o, incluso, bajarlos más.

Pero otros miembros ven riesgos al alza para la inflación a medio plazo y por ello consideran que el ciclo bajista de los tipos de interés ya ha concluido.

Los mercados descuentan tipos más altos en 2026

La miembro del comité ejecutivo del BCE Isabel Schnabel dijo que la próxima decisión sobre los tipos de interés podría ser una subida, por lo que los mercados han comenzado a descontar tipos de interés más altos en 2026.

La economista alemana Schnabel dijo en una entrevista con la agencia Bloomberg que actualmente hay mucha incertidumbre y por ello no es posible decir si la subida de los tipos de interés será en junio de 2026, como prevén algunos economistas, o a finales del próximo como considera la mayoría.

«La reunión viene precedida por declaraciones algo contradictorias por parte de miembros del Consejo de Gobierno sobre el sesgo futuro de la política monetaria. Isabel Schnabel, con su línea dura habitual, aboga por incrementos en un futuro próximo, lo que ha elevado la probabilidad de subidas de tipos para finales de 2026», señala el responsable de Renta Fija, Mixtos y Fondos de Fondos de la gestora del Grupo Santalucía, Luis Merino.

«La situación tendría que empeorar mucho para que el BCE volviera a bajar los tipos en 2026», considera la directora de crédito en la gestora Federated Hermes, Nachu Chockalingam. EFE

