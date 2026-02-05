El BCE mantiene en 2% los tipos de interés, pese a apreciación del euro

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios la tasa de interés por quinta vez consecutiva este jueves y afirmó que la economía de la eurozona muestra «resiliencia», pese a las preocupaciones que genera la apreciación del euro.

Esta decisión está en sintonía con las expectativas de los analistas y mantiene la tasa directriz para los 21 países que usan el euro en el mismo nivel desde junio del año pasado.

El marcado fortalecimiento del euro, después de que la inflación de la eurozona en enero fuera del 1,7%, por debajo del objetivo del banco central de un 2%, atizó el debate sobre si el emisor debía comenzar a considerar un recorte de los tipos.

En un comunicado, el BCE afirmó que espera que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% «a medio plazo».

Una apreciación de la moneda abarata las importaciones, lo que podría reducir aún más la inflación, lo que puede llevar a los consumidores a retrasar sus compras, con efectos negativos para el conjunto de la economía.

Además, un euro fuerte puede lastrar a exportadores clave de la zona euro, en particular Alemania, la mayor economía del bloque, ya que encarece el costo de los productos de sus empresas en el extranjero.

«La economía sigue mostrando su resiliencia a un entorno mundial difícil», afirmó la entidad.

«El bajo nivel de desempleo, los sólidos balances del sector privado, el despliegue gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores bajadas de tipos de interés están sustentando el crecimiento», añadió el emisor.

El BCE advirtió que «las perspectivas siguen siendo inciertas, debido en particular a la continua incertidumbre en materia de política comercial mundial y a las tensiones geopolíticas», en un momento en que Europa está inquieta frente a la incertidumbre que generan las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

