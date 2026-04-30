El BCE mantiene las tasas en el 2 % pese a que la inflación subió al 3 % en abril

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Fráncfort (Alemania), 30 abr (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2 % pese a que la inflación subió hasta el 3 % en abril, impulsada por el fuerte incremento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz .

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en Fráncfort, considera que «sigue estando en una buena posición para navegar la actual incertidumbre».

El BCE también mantuvo los tipos de interés de las operaciones principales de financiación en el 2,15 % y de la facilidad marginal de crédito en el 2,40 %, respectivamente.

Pero reconoce que «los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el crecimiento se han intensificado».

«La guerra en Oriente Próximo ha dado lugar a un acusado incremento de los precios de la energía, impulsando la inflación y afectando al clima económico», advierte el BCE en un comunicado.

El impacto de la guerra en la inflación a medio plazo y en la actividad económica dependerán la duración de la guerra, de cuánto tiempo sean altos los precios energéticos y de si esa subida se traspasa a los salarios.

«Cuanto más tiempo dure la guerra y los precios de la energía se mantengan en niveles elevados, más fuerte es el posible impacto en la inflación general y en la economía», según el BCE.

El Consejo de Gobierno realizará un atento seguimiento de la situación y tomará sus decisiones sobre los tipos de interés según los datos en cada reunión.

Asimismo, el Consejo de Gobierno del BCE no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

El Banco de Inglaterra dejó este jueves los tipos de interés en el 3,75 % ante el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán, que ha impulsado los precios del petróleo por encima de los 126 dólares, su nivel más alto desde 2022.

La Fed mantuvo el miércoles los tipos de interés en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentará estas decisiones en una rueda de prensa en Fráncfort que comenzará a las 14.45 horas (12.45 horas GMT). EFE

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