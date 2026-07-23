El BCE mantiene los tipos de interés en 2,25%

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El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sin cambios los tipos de interés en 2,25% y afirmó que está observando el impacto inflacionario de la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio.

«La incertidumbre sigue siendo alta y aún no se ha manifestado plenamente el impacto inflacionario de la crisis energética», señaló el emisor de los 21 países de la zona euro, que afirmó que la junta de gobernadores está monitoreando de cerca la intensidad y la duración de este choque energético.

La reanudación de la guerra en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos dejó casi paralizada la navegación por el estrecho de Ormuz, lo que restringe el comercio de hidrocarburos por una vía por donde transitaban un quinto de las exportaciones globales.

En su reunión anterior de junio, el BCE se convirtió en el primer gran banco central en subir las tasas tras el cierre casi total del estrecho de Ormuz, elevándolas 0,25 pp hasta un 2,25%.

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