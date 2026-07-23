El BCE mantiene los tipos de interés en el 2,25 % tras la bajada de la inflación en junio

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Fráncfort (Alemania), 23 jul (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,25 % después de que la inflación bajara en la zona del euro en junio hasta el 2,8 %.

«Las perspectivas para los precios de la energía, aunque muy volátiles, se sitúan actualmente en un nivel próximo al del escenario de referencia de las proyecciones de los expertos» del BCE de junio y claramente por encima de los niveles registrados antes del inicio del conflicto en Oriente Próximo, dijo la entidad en un comunicado. EFE

aia/lss