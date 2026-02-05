El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % debido a que la inflación está contenida

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 5 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % debido a que la inflación de la zona del euro está contenida y «la economía sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil» .

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, consideró que «las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a la actual incertidumbre referida a las políticas comerciales globales y a las tensiones geopolíticas «, según un comunicado. EFE

aia/rml

(texto) (foto) (vídeo) (audio)