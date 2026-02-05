El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % debido a que la inflación está contenida

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 5 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % debido a que la inflación de la zona del euro está contenida y «la economía sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil» .

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, consideró que «las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a la actual incertidumbre referida a las políticas comerciales globales y a las tensiones geopolíticas «, según un comunicado.

El BCE también mantiene los tipos de interés de las subastas semanales de financiación en el 2,15 %, y de los préstamos a un día en el 2,40 %.

La evaluación actualizada vuelve a confirmar que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2 % a medio plazo, añade el BCE en el comunicado.

El BCE destaca que el » bajo nivel de desempleo, la solidez de los balances del sector privado, la ejecución gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores bajadas de los tipos de interés están respaldando el crecimiento».

El Consejo de Gobierno no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos y tomará las decisiones en cada reunión según sean los datos de inflación y crecimiento.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentará estas decisiones en una conferencia de prensa en Fráncfort que comenzará a las 14.45 horas (13.45 horas GMT).

El Banco de Inglaterra mantuvo este jueves los tipos de interés en el Reino Unido en el 3,75 % ante el repunte de la inflación. EFE

aia/jgb

(texto) (foto) (vídeo) (audio)