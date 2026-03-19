El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % pese a la escalada de la energía

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Fráncfort (Alemania), 19 mar (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % pese al fuerte encarecimiento del petróleo y el gas debido a la guerra en Irán y la escalada de la violencia en Oriente Medio.

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, indicó en un comunicado que «tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2 % a medio plazo». EFE

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