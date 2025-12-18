The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % porque la inflación está en el objetivo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 18 dic (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % porque la inflación está en el objetivo y seguirá ahí.

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, consideró «que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2 % a medio plazo», según un comunicado. EFE

aia/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR