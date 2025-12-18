El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % porque la inflación está en el objetivo

Fráncfort (Alemania), 18 dic (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % porque la inflación está en el objetivo y seguirá ahí.

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, consideró «que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2 % a medio plazo», según un comunicado. EFE

