El BCE mantiene los tipos en el 2,25 % pero esperará a septiembre para una posible subida

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Fráncfort (Alemania), 23 jul (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves los tipos de interés en el 2,25 %, después de que la inflación bajara en junio hasta el 2,8 %, pero esperará a septiembre, cuando celebrará su reunión en Berlín, para una posible nueva subida.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno mantuvo por unanimidad los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,25 % pero algunos miembros consideraron si deberían subirlos.

El BCE también dejó inalterados los tipos para las operaciones principales de financiación, las subastas semanales, en el 2,40 %, y para la facilidad marginal de crédito, la tasa de los préstamos a un día, en el 2,65 %.

Lagarde añadió que en septiembre el BCE tendrá más datos para tomar su decisión sobre los tipos de interés, al igual que sus nuevas proyecciones de crecimiento e inflación, por lo que es posible que decida subirlos entonces.

Sin embargo, Lagarde hizo hincapié en que el BCE no da una orientación de su política monetaria y que tomará las decisiones sobre los tipos de interés en cada reunión en función de los datos económicos.

EL BCE mantuvo los tipos de interés porque las perspectivas para los precios de la energía, aunque muy volátiles, se sitúan actualmente en un nivel próximo al del escenario de referencia de las proyecciones del BCE.

La entidad considera que «la incertidumbre sigue siendo elevada y el impacto inflacionista de la perturbación energética no se ha materializado aún plenamente».

«Por tanto, el Consejo de Gobierno vigila de cerca la intensidad y la duración de la perturbación, así como sus efectos indirectos y de segunda vuelta», añadió el BCE en un comunicado.

Lagarde califica de «alarmante» el ataque de los hutíes a un petrolero saudí en el mar Rojo

Lagarde dijo que el Consejo de Gobierno del BCE no tuvo en consideración el ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra al menos un petrolero saudí en el mar Rojo.

La presidenta del BCE calificó este ataque de «alarmante» y dijo que «ya tiene un impacto» en los mercados de materias primas.

El precio del barril de Brent subió tras el ataque más del 4 %, y superó los 98 dólares, máximo intradía desde el pasado 8 de junio.

El ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra al menos un petrolero saudí en el mar Rojo abre un nuevo frente de conflicto en Oriente Medio en otra importante vía comercial del crudo en el mundo, en el duodécimo día de ofensiva de EEUU contra Irán pese al acuerdo alcanzado en junio.

Lagarde también dijo que el Consejo de Gobierno ha pedido al personal que haga un análisis profundo de los precios del petróleo y del gas cuando realice sus nuevas proyecciones macroeconómicas de crecimiento e inflación en septiembre.

La presidenta del BCE alertó de la fuerte subida de los precios del gas porque los inventarios se encuentran en niveles bajos.

Las expectativas de inflación a corto plazo se mantienen en niveles elevados y, aunque la subida de los precios de la energía se ralentizó en junio, su aumento desde el inicio del conflicto «mantendrá la inflación muy por encima del objetivo hasta el primer semestre de 2027», prevé Lagarde.

Crecimiento económico moderado a corto plazo

«Datos recientes apuntan a una cierta mejora de la actividad económica en el segundo trimestre, aunque el conflicto en Oriente Próximo sigue siendo un factor adverso», dijo Lagarde.

La presidenta del BCE destacó «la recuperación parcial de los servicios» y que los servicios digitales han mantenido su fortaleza debido a la inteligencia artificial.

«Las manufacturas han seguido mostrando resiliencia, respaldadas por la acumulación de existencias por parte de las empresas para protegerse frente a los riesgos en las cadenas de suministro y por el incremento del gasto en defensa», según Lagarde.

El desempleo se mantuvo en el 6,2 % en mayo, próximo a sus mínimos históricos, pero las ofertas de empleo han continuado disminuyendo.

El crecimiento económico seguirá siendo moderado a corto plazo, lastrado por la crisis energética. EFE

aia/ep

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