El BCE mantiene su tipo de interés de referencia en el 2% por segundo mes consecutivo

Fráncfort (Alemania), 11 sep (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves su tipo de interés a los depósitos de los bancos en el 2 % porque prevé que la inflación se mantendrá estable a medio plazo.

El BCE informó de que el Consejo de Gobierno deja inalterado el precio del dinero porque «la inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2 % a medio plazo» y su valoración sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios. EFE

