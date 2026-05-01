The Swiss voice in the world since 1935

El BCE mantiene su tipo principal de interés en 2%, en plena guerra en Oriente Medio

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El BCE mantuvo este jueves su principal tasa de interés en un 2%, pese al shock energético causado por la guerra en Oriente Medio, que «ha dado lugar a un acusado incremento de los precios de la energía, impulsando la inflación y afectando al clima económico», indicó la institución.

El Banco Central Europeo optó por mantener su tipo director en el mismo nivel, por séptima vez desde julio. «El Consejo de Gobierno sigue estando en una buena posición para navegar la actual incertidumbre», aseveró el instituto emisor con sede en Fráncfort.

Horas antes, la agencia europea Eurostat había indicado que la inflación subió en abril en la zona euro al 3% interanual, cuatro décimas por encima del dato de marzo, y un punto más allá del objetivo del BCE (2%). El principal vector inflacionista fue la energía, donde los precios subieron un 10,9%.

pyv/pyv/avl/ahg

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR