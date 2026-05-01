El BCE mantiene su tipo principal de interés en 2%, en plena guerra en Oriente Medio

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El BCE mantuvo este jueves su principal tasa de interés en un 2%, pese al shock energético causado por la guerra en Oriente Medio, que «ha dado lugar a un acusado incremento de los precios de la energía, impulsando la inflación y afectando al clima económico», indicó la institución.

El Banco Central Europeo optó por mantener su tipo director en el mismo nivel, por séptima vez desde julio. «El Consejo de Gobierno sigue estando en una buena posición para navegar la actual incertidumbre», aseveró el instituto emisor con sede en Fráncfort.

Horas antes, la agencia europea Eurostat había indicado que la inflación subió en abril en la zona euro al 3% interanual, cuatro décimas por encima del dato de marzo, y un punto más allá del objetivo del BCE (2%). El principal vector inflacionista fue la energía, donde los precios subieron un 10,9%.

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