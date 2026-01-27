El BCE modifica las guías de implementación de la política monetaria

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 27 ene (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) va a modificar las guías de implementación de la política monetaria a partir del 30 de marzo de este año.

El BCE informó este martes de que los bancos que quieran acceder a sus operaciones deberán cumplir determinadas condiciones nuevas.

Por ejemplo, la autoridad supervisora deberá confirmar que un banco cumple con los requisitos mínimos reglamentarios de capital para poder tener acceso a las operaciones de política monetaria.

Estas operaciones son las subastas de liquidez, las facilidades de depósito y crédito y los requisitos de reservas mínimas para gestionar la liquidez y los tipos de interés.

El BCE va a aceptar como garantía algunos tipos de activos pero dejará de aceptar otros.

Asimismo, el BCE tendrá en cuenta a partir del 15 de junio de 2026 el factor del clima al evaluar el valor de un activo como garantía.

De este modo, la entidad se quiere proteger de la pérdida de valor de un activo de garantía en caso de que se produzcan perturbaciones económicas negativas relacionadas con la transición climática.

El BCE aceptará como garantía en sus operaciones de crédito títulos de deuda internacionales emitidos con depositarios centrales de valores internacionales y que no estén representados por un título global físico cuando cumplan todos los otros criterios.

Además, el BCE se reserva el derecho a verificar que esos títulos de deuda no suponen riesgos. EFE

