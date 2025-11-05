El BCE observa presiones salariales más estables hasta septiembre de 2026

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 5 nov (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) observa unas presiones salariales más estables en la zona del euro hasta septiembre de 2026 después de que se haya relajado el crecimiento salarial negociado.

Los datos preliminares para el primer trimestre de 2026 sugieren un crecimiento salarial menor y más estable, según datos que la entidad publicó este miércoles.

El crecimiento salarial negociado en los convenios colectivos será en 2025 del 3,2 % (4,7 % en 2024 y 2 % entre 2013 y 2023), según reflejan los acuerdos salariales firmados hasta comienzos de octubre de este año.

Posteriormente se reducirá hasta el 1,8 % en el primer y segundo trimestre de 2026 y repuntará hasta el 2,2 % de nuevo en el tercer trimestre de 2026.

El BCE tiene muy en cuenta las subidas salariales al decidir su política monetaria debido a su repercusión en la inflación. EFE

