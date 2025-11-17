El BCE pide aprobar cuanto antes la legislación sobre el euro digital

Bruselas, 17 nov (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) hizo un llamamiento este lunes a que se apruebe lo antes posible la legislación sobre el euro digital para que se puedan materializar «sus beneficios», entre los que citó un aumento del «atractivo comercial» de los servicios privados de pagos paneuropeos.

En una intervención en la comisión de Economía del Parlamento Europeo, el presidente del grupo de trabajo que ha creado el BCE sobre el euro digital, Piero Cipollone, insistió en la voluntad del organismo de iniciar un programa piloto sobre el proyecto a mediados de 2027 antes de su posible puesta en marcha a pleno rendimiento en 2029.

«La legislación desempeñará un papel fundamental para garantizar los beneficios del euro digital», dijo Cipollone ante los eurodiputados de esaa comisión, que aún tienen que fijar su postura sobre el proyecto.

En este sentido, el representante italiano del comité ejecutivo del BCE rebatió que el euro digital vaya a frenar las soluciones de pago privadas como Wero o la Alianza de Pagos Europea, el argumento que alegan las principales entidades financieras europeas para oponerse al proyecto y que también ha defendido el negociador en la Eurocámara, el eurodiputado español Fernando Navarrete.

«Creemos que la probabilidad de que las soluciones del sector privado logren el objetivo de construir un esquema paneuropeo será mayor con el euro digital. No menor», afirmó Cipollone.

El italiano aseguró que el euro digital «dotará a la zona euro de un medio de pago digital soberano y universalmente aceptado. Y facilitará que las soluciones privadas europeas amplíen su alcance».

El BCE, que trabaja desde 2021 en el euro digital, lo considera necesario para asegurar que Europa reduce su dependencia actual de proveedores extracomunitarios -como Mastercard o Visa- para los pagos electrónicos.

«Consumidores, comerciantes y bancos se beneficiarán. Y se reducirá la dependencia de Europa de proveedores no europeos, fortaleciendo nuestra resiliencia, autonomía y seguridad económica. Cuanto más esperemos, más tardarán en materializarse estos beneficios», continuó Cipollone.

El proyecto ha ganado además impulso político ante el crecimiento de las llamadas «stablecoins», que han recibido un apoyo decidido de la nueva Administración estadounidense y están casi en su totalidad denominadas en dólares. EFE

