El BCE prefirió en abril esperar a tener más datos antes de subir los tipos de interés

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Fráncfort (Alemania), 28 may (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) prefirió en su reunión de finales de abril esperar a tener más información antes de subir los tipos de interés en la zona del euro, ahora en el 2 %, para frenar la inflación que ha desencadenado la guerra en Irán.

Así se desprende de las actas de esa reunión, que el BCE publicó este jueves.

«Todos los miembros estuvieron dispuestos a respaldar la decisión de mantener los tipos de interés con el argumento de que no existía una urgencia aguda para un aumento de las tasas de interés en la reunión actual», dicen las actas.

A finales de abril el Consejo de Gobierno del BCE consideró de forma generalizada que «no había evidencia todavía de efectos de segunda ronda fuertes».

Estos efectos se producen cuando suben los precios de la energía y como consecuencia de otros productos, por lo que los trabajadores piden subidas salariales y vuelven a subir más los precios.

El Consejo de Gobierno del BCE consideró a finales de abril que era demasiado pronto para establecer conclusiones sobre las implicaciones de la guerra en Irán para la política monetaria.

Pero varios miembros del Consejo de Gobierno dijeron que «no se hubieran opuesto a la subida de tipos de interés en esa reunión si hubiera estado sobre la mesa». EFE

aia/psh