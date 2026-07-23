El BCE presenta los diseños preseleccionados para los nuevos billetes de euros

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Fráncfort (Alemania), 23 jul (EFE) .- El Banco Central Europeo (BCE) presentó este jueves los diseños preseleccionados para los nuevos billetes de euros y puso en marcha una encuesta para que los europeos den su opinión hasta el 21 de septiembre.

Estas propuestas se inspiran en dos temas: «la cultura europea» y «ríos y aves», así como en los motivos elegidos para ilustrarlos.

«Los billetes de euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa», señaló la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

«Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida», según la presidenta del BCE.

Las propuestas preseleccionadas son el resultado de un concurso de diseño organizado en la Unión Europea (UE) en el que participaron más de 1.200 diseñadores gráficos, de los que 25 fueron invitados a presentar propuestas para uno o ambos temas.

Un jurado independiente formado por 21 expertos en diferentes ámbitos, como diseño gráfico, comunicación, neurociencias e historia preseleccionó diez propuestas de diseño.

Los europeos podrán expresar ahora su opinión sobre las diez propuestas finalistas, tras la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de organizar una encuesta en la red, que concluirá el 21 de septiembre de 2026.

Una empresa de estudios de opinión independiente llevará a cabo una encuesta paralela en la que invitará a responder a las mismas preguntas a una muestra representativa de ciudadanos de la zona del euro.

El BCE publicará un informe sobre los resultados de ambas encuestas una vez seleccionado el concepto de diseño definitivo. EFE

aia/fpa