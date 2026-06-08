El BCE quiere armonizar las informaciones estadísticas que dan los bancos

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 8 jun (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) quiere armonizar las informaciones estadísticas que dan los bancos de la zona del euro y para ello quiere implementar un marco de información integrada.

El BCE informó este lunes de que realizará una consulta pública sobre el borrador del marco en la segunda mitad de 2027, que ayudará a dar forma a la propuesta legislativa final.

En el segundo trimestre de 2030 comenzará una fase piloto de un año, y a partir del segundo trimestre de 2031, los bancos deberán informar de sus estadísticas según el marco.

El plan de implementación de este marco clarifica cómo se modelarán los requerimientos residuales específicos de cada país para que sean consistentes con el modelo armonizado.

Esta guía consolida las exigencias de informaciones estadísticas en una marco de información estandarizado único que se aplica directamente a los bancos residentes en la zona del euro.

Asimismo, este marco de información crea una base sólida para integrar más datos en la Unión Europea (UE).

A largo plazo, este marco de publicación de información simplificará el volumen de datos que los bancos deben presentar a los reguladores.

La implementación del marco se realizará dentro de una cloud (nube) europea, dadas las tensiones geopolíticas actuales.

De este modo, el BCE también pretende contribuir a utilizar más soluciones tecnológicas basadas en la UE y a fortalecer la soberanía digital de Europa. EFE

aia/llb