El BCE recibió 416 denuncias de infracciones en 2025, cifra similar a la de 2024

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Fráncfort (Alemania), 18 mar (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) recibió 416 denuncias de infracciones en 2025, cifra similar a las 421 recibidas en 2024 y superior a las 355 de 2023.

De estas denuncias, 165 guardaban relación con supuestas infracciones de la legislación de la Unión Europea, dice el BCE en el Informe Anual sobre las actividades de supervisión de 2025, publicado este miércoles.

El BCE consideró que 155 de ellas entraban en el ámbito de sus funciones de supervisión y diez en el de las funciones de supervisión de las autoridades nacionales.

Las denuncias restantes se referían principalmente a supuestas infracciones de requerimientos no prudenciales (por ejemplo, la protección de los consumidores).

Las supuestas infracciones más comunes comunicadas en el ámbito de las funciones de supervisión del BCE estaban relacionadas con la gobernanza (80 %), la presentación y divulgación pública de información (6 %) y los requerimientos de fondos propios y de capital (6 %).

Las denuncias relativas a la gobernanza se referían principalmente a la gestión de riesgos y los controles internos, y a las funciones del órgano de administración y los requisitos de idoneidad.

Las principales investigaciones que el BCE realizó en 2025 incluyeron: evaluación interna basada en la documentación disponible (38 %); solicitud de aportación de documentos o explicaciones a la entidad supervisada (35 %); solicitud de auditoría interna o de inspección in situ (24 %) y entrevista a las personas acusadas (3 %). EFE

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