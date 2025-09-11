The Swiss voice in the world since 1935

El BCE revisa al alza su previsión de crecimiento de la Eurozona para 2025 y recorta la de 2026

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El Banco Central Europeo revisó al alza este jueves sus previsiones de crecimiento en la zona euro para 2025 a 1,2%, pero recortó los pronósticos de 2026 a 1,0% y aunque elevó las proyecciones para el alza de los precios, afirmó que el brote inflacionario terminó. 

El emisor de los 20 países de la Eurozona mantuvo sin cambios los tipos de interés en 2%, en línea con las expectativas, en un momento en que la inflación está contenida cerca del objetivo del 2%. 

El BCE estima que la economía de la zona euro crezca este año un 1,2%, es decir, un alza de 0,3 puntos porcentuales con respecto a las previsiones de junio. 

En 2026, la entidad proyecta que el crecimiento será levemente  inferior a lo previsto anteriormente, con una expansión de 1,0% y un repunte de 1,3% en 2027. 

El emisor del euro prevé que la inflación se sitúe en un 2,1% en 2025, levemente por encima del 2% que la entidad proyectó en junio, y para 2026 proyecta un alza de los precios de 1,7% y de 1,9% en 2027.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró el brote inflacionario terminó, en un momento en que el alza de los precios está cerca del objetivo del emisor después de un ciclo de incrementos que alcanzó un máximo de 10,6% en octubre de 2022, luego de la invasión rusa a Ucrania. 

«La inflación está donde queremos que esté», declaró Lagarde en una rueda de prensa.

El BCE no dio ningún indicio sobre qué tendencia adoptará en sus próximas reuniones de política monetaria y afirmó que «no se compromete de antemano con una trayectoria concreta de los tipos» de interés y que «seguirá con un enfoque basado en los datos y reunión a reunión».

lep/jpl/asm/an/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR