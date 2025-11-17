El BCE solicitará a los bancos más información de los activos de garantía

Fráncfort (Alemania), 17 nov (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) va a solicitar a los bancos más información de los activos de garantía que proporcionan para tomar prestado dinero de la entidad.

El BCE informó este lunes en un comunicado de que modifica la metodología para calcular los recortes de valor de los activos de garantía a partir de noviembre de 2026.

Con la actualización de la revisión de la metodología de control de riesgo, el BCE trata de «mantener un nivel adecuado de protección de riesgo».

Asimismo, el BCE quiere «mejorar la equivalencia de riesgo de los activos», al mismo tiempo que asegura la disponibilidad de los activos de garantía.

El BCE realizó la anterior revisión en 2022 y la implementó en junio de 2023.

En concreto, la revisión afecta a los bonos garantizados para uso propio, los bonos de titulización de activos retenidos y a las reclamaciones de crédito individuales.

Por ejemplo, los recortes a créditos individuales serán más granulares, teniendo en cuenta el tipo de amortización, el vencimiento residual y el tipo de interés.

Los bancos tendrán que facilitar algo más de información respecto a la que el BCE les pide ahora.

El BCE tendrá en cuenta si la estructura de amortización del crédito es amortizable o no.

Los cambios en los recortes de valor del activo de garantía variarán en función del riesgo.

No necesariamente llevarán siempre a ser más altos, sino que dependerá completamente del riesgo. Si la información adicional indica que el riesgo es más bajo, el recorte también será más bajo.

Los créditos con riesgos más elevados podrán ver recortes más elevados de su valor, mientras que los de menor riesgo quizá vean recortes más bajos.

El BCE admite como garantías los créditos de empresas, entidades del sector público y bancos multilaterales de desarrollo u organizaciones internacionales.

Con estos pequeños cambios en la metodología el BCE trata de que los recortes de valor a los activos de garantía reflejen los riesgos reales lo mejor posible. EFE

