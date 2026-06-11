El BCE sube sus tasas al 2,25% por la inflación causada por la guerra en Irán

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El Banco Central Europeo (BCE) subió este jueves un cuarto de punto porcentual su principal tasa, hasta el 2,25%, para combatir el aumento de la inflación provocado por la guerra en Oriente Medio.

Es la primera subida desde septiembre de 2023.

La guerra librada por Estados Unidos e Israel contra Irán, acompañada del cierre del estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo, ha disparado los precios de la energía.

«Gracias a la decisión tomada (el jueves), el consejo de gobernadores sigue en una buena posición para hacer frente a la incertidumbre generada por la guerra», informó en un comunicado.

Al elevar las tasas, el BCE encarece el crédito, lo que frena el consumo y la inversión. El objetivo es ralentizar la demanda para contener el aumento de los precios.

El BCE prevé asimismo que la inflación se acelere al 3% en 2026, frente al 2,6% pronosticado anteriormente, y estima que la economía de la zona euro crecerá un 0,8%, es decir, un punto porcentual menos en comparación con la estimación de marzo.

El banco trata de no repetir el error de 2022, cuando se le acusó de haber reaccionado demasiado tarde al aumento de la inflación vinculada a la guerra en Ucrania.

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