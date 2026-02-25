El BCE supervisará en 2026 la calidad de los créditos nuevos ante los riesgos geopolíticos

Fráncfort (Alemania), 25 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) supervisará en 2026 la calidad de los créditos nuevos de los mayores bancos de la zona del euro en un momento en el que Europa quiere invertir más en sectores estratégicos y aumentan los riesgos geopolíticos.

El miembro del Consejo de Supervisión del BCE Pedro Machado dijo este miércoles en una conferencia sobre crédito de PwC en Fráncfort que la concesión de créditos es una de las prioridades supervisoras para los próximos años.

La concesión de créditos será la revisión temática que el BCE quiere hacer en 2026 y se basará en el ejercicio que realizó en 2019, en el que los supervisores recopilaron indicadores de riesgos de los mayores bancos de la zona del euro de sus carteras de crédito más importantes, según Machado.

Entonces, el BCE vio áreas donde los bancos podían mejorar para que sus prácticas se alinearan mejor con las expectativas del supervisor.

Machado considera que la revisión de 2026 es una oportunidad para que los bancos mejoren los marcos de suscripción de créditos.

La demanda de crédito es fuerte y el BCE no ve señales de un deterioro de los estándares de préstamo, pero «a los supervisores y a los bancos les faltan datos suficientes para analizar completamente las tendencias que emergen», consideró Machado.

El BCE quiere que los datos que recopile este año se puedan utilizar para una evaluación comparativa entre los bancos con el fin de que analicen su resultado y situación respecto a otros bancos.

Machado considera que los indicadores de calidad de un préstamo o de la posición de riesgo de un banco en comparación con otros a menudo no están lo suficientemente detallados porque no están armonizados en Europa.

Por ello Machado considera que es importante lograr una armonización mayor en las definiciones y medidas.

El BCE quiere evaluar la calidad de crédito de los nuevos préstamos de los bancos ante el aumento de los riesgos geopolíticos y la competitividad.

El BCE también va a llevar a cabo en 2026 una prueba de resistencia temática en la que se centrará en el riesgo geopolítico.

Los bancos deberán identificar qué carteras son más vulnerables a eventos geopolíticos y evaluar el impacto en su solvencia de determinadas situaciones.

Cada banco deberá identificar los eventos geopolíticos que pueden reducir su capital ordinario de nivel 1 (CET1) en, al menos, 300 puntos básicos en el horizonte de tres años.

El BCE pedirá a los bancos que «rellenen un cuestionario específico» y espera respuestas «centradas y concisas», dijo Machado.

Los bancos también podrán explicar cómo su gestión puede mitigar los impactos geopolíticos.

Los supervisores del BCE entregarán posteriormente a cada banco un informe personalizado con la interpretación de los resultados, los aspectos a los que debe prestar atención y comentarios sobre la calidad del envío. EFE

