El BCE ve «una clara posibilidad» que una energía más cara se traslade a otros productos

Compartir

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 9 jul (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) considera que los llamados efectos de segunda ronda son «una clara posibilidad», por lo que el encarecimiento de la energía se puede traspasar a los precios de otros productos.

Así lo muestran las actas de la reunión de política monetaria del BCE de junio, en la que subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, publicadas este jueves.

«Los efectos de segunda ronda seguían siendo una clara posibilidad y su probabilidad aumenta cuanto más tiempo persista la crisis de energía», según las actas.

El BCE revisó en junio al alza sus pronósticos de inflación y a la baja los de crecimiento.

Además, el BCE considera que la inflación subyacente, que descuenta la energía y los alimentos porque son más volátiles, superará el 2 % hasta 2028.

Por ello todos los miembros del Consejo de Gobierno del BCE apoyaron la decisión de subir el precio del dinero y reiteraron su compromiso de asegurar que la inflación se estabiliza en el 2 % a medio plazo.

La tasa de inflación de la zona del euro bajó en junio sorprendentemente al 2,8 %, desde el 3,2 % en mayo, después de que el BCE subiera las tasas por primera vez desde hace casi tres años.

«La guerra en Oriente Medio genera presiones en la inflación. Mayor inflación a causa del shock persistente en los precios de la energía ya no era solo una previsión, sino que ya se había materializado», consideró el Consejo de Gobierno del BCE en la reunión de junio.

Los datos recibidos señalan cada vez más «efectos indirectos visibles y amplios sobre la inflación no energética», según el BCE, es decir que el encarecimiento de la energía presiona al alza los precios de otros productos y servicios de manera generalizada. EFE

aia/jgb