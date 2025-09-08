El BCE y China prolongan 3 años más la línea de intercambio de euros y yuanes
Fráncfort (Alemania), 8 sep (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Popular de la República de China (central) prolongan durante tres años más, hasta el 8 de octubre de 2028, la línea de intercambio de euros y yuanes.
El BCE informó hoy de que la línea de intercambio de divisas le permite acceder a 350.000 millones de yuanes o renminbis.
A cambio el Banco Popular de la República de China puede acceder a 45.000 millones de euros.
Esta línea de intercambio de euros y yuanes fue establecida el 8 de octubre de 2013 y prolongada en 2016, 2019 y 2022 durante tres años más cada vez.
Este acuerdo de intercambio de divisas sirve de facilidad de liquidez de apoyo en caso de que se produzca una escasez temporal y repentina de yuanes para los bancos de la zona del euro como resultado de problemas en el mercado de renminbis, según el BCE.
Los acuerdos de suministro de liquidez contribuyen a la estabilidad financiera.
«El acuerdo con el Banco Popular de China es consistente con los grande volúmenes de comercio bilateral e inversión entre la zona del euro y China», añadió el BCE en el comunicado. EFE
