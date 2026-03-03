El BEI ampliará sus iniciativas para facilitar inversiones en defensa y tecnológicas

Luxemburgo, 3 mar (EFE).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, anunció este martes que la entidad «expandirá» el alcance de sus iniciativas para facilitar inversiones en empresas europeas del sector de la seguridad y la defensa y en firmas tecnológicas del bloque.

La española hizo este anuncio en el discurso de apertura de la cuarta edición del foro anual del BEI, que se celebra en Luxemburgo hasta el jueves y en el que las decenas de participantes previstos debatirán sobre prioridades de inversión en una Europa que quiere mejorar su competitividad económica e impulsar sectores clave, así como profundizar sus mercados de capitales.

Así, el BEI propondrá a su junta de accionistas -los 27 Estados miembros- una expansión de su Iniciativa de Campeones Tecnoógicos Europeos (ETCI, en inglés) con el objetivo de aumentar la financiación hacia firmas en expansión en este sector.

«El BEI va un paso más lejos. Este año planeamos ampliar el alcance de ETCI (…) Nuestro objetivo es movilizar inversores institucionales privados para apoyar innovadores europeos», anunció Calviño.

Este «fondo de fondos» fue creado en 2023 por el BEI con la colaboración de España, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos y está dedicado a canalizar inversiones privadas en compañías tecnológicas europeas prometedoras, con el objetivo de abordar la brecha de financiación que afrontan.

La presidenta del BEI también apuntó que la entidad está «trabajando» en el diseño de una «caja de herramientas» destinada a fundadores de start-ups con nuevos instrumentos de financiación y «apoyo» para salidas a bolsa en los distintos parqués europeos.

Por otro lado, Calviño avanzó que la entidad también ampliará el alcance de su «exitosa» iniciativa mediante la cual actúa como «ancla», a través de su Fondo Europeo de Inversiones (FEI), para canalizar inversiones hacia compañías del sector de la defensa movilizando capital hacia fondos privados especializados.

En esta línea, la presidenta del BEI avanzó que durante los días del foro de la entidad se anunciará «otra importante inversión» en un fondo de capital riesgo paneuropeo dedicado a las inversiones en tecnologías en el ámbito de la defensa. EFE

