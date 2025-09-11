El BEI anuncia 17.500 millones para que las pymes mejoren su eficiencia energética

Bruselas, 11 sep (EFE).- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunció este jueves que destinará 17.500 millones de euros hasta 2027 para apoyar la mejora de la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (pymes) en una iniciativa que, según sus cálculos, beneficiará a más de 350.000 de ellas.

El objetivo es contribuir al despliegue en estas pymes de tecnologías de ahorro energético «acreditadas para reducir sus facturas de energía e impulsar su resiliencia y competitividad», según explicó la entidad en un comunicado en el que destaca que la cifra de 17.500 millones en tres años supone duplicar el apoyo actual en este ámbito.

El banco precisó que canalizará esta financiación, que está respaldada por la Comisión Europea, a través de «una combinación de productos financieros existentes y nuevos, incluidos instrumentos de deuda y capital», así como que la iniciativa movilizará una inversión total de más de 65.000 millones si se suma la aportación del sector privado.

La presidenta del BEI, Nadia Calviño, anunció el proyecto en el marco de unas jornadas en Bruselas dedicadas a la descarbonización de las pymes europeas y destacó que estas empresas son «la columna vertebral de la economía» europea, por lo que la iniciativa representa «un paso importante para mejorar la competitividad» del bloque.

Para el comisario de Energía, Dan Jorgensen, esta financiación «será clave para cerrar la brecha de inversión, simplificar el acceso a la financiación y acelerar el despliegue de soluciones que fomentan la eficiencia energética».

Además, el BEI anunció que colaborará con la organización sin ánimo de lucro Fundación Solar Impulse con el objetivo de promover un modelo conocido como ‘servitización’ o eficiencia energética como servicio, un enfoque «novedoso» que se dirige a empresas que deciden pasar de vender productos físicos a ofrecer soluciones.

Por ejemplo, las pymes pagan por el calor y la luz que utilizan pero no compran los equipos de calefacción o iluminación, cuya propiedad sigue siendo del provedor de servicios, de manera que se eliminan los costes de la inversión inicial. EFE

