El BEI asesorará a seis ciudades españolas para promover la movilidad eléctrica

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Bruselas, 15 abr (EFE).- Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza firmaron este miércoles un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por el que la entidad les asesorará sobre cómo impulsar la incorporación de vehículos eléctricos a su transporte urbano o sobre el despliegue de la red de recarga con el fin de promover la movilidad eléctrica y la neutralidad climática.

Esta asistencia técnica, que no está vinculada a financiación por parte del BEI, facilitará el despliegue de infraestructura de recarga eléctrica para coches, furgonetas y camiones ligeros, permitiendo a las ciudades definir sus necesidades de inversión en esta infraestrucutra y planificar su despliegue progresivo hasta 2030, según explicó el BEI en un comunicado.

El acuerdo, añadió la institución, respalda además la integración de estrategias públicas y privadas, la identificación de mecanismos de financiación europea y el desarrollo de marcos contractuales innovadores, como las asociaciones público-privadas, para facilitar proyectos de movilidad sostenible.

Se busca asimismo impulsar la colaboración entre administraciones públicas, sector privado y expertos en el ámbito de la movilidad eléctrica y la neutralidad climática de las ciudades.

«Este enfoque conjunto permitirá acelerar inversiones, generar soluciones replicables y situar a las ciudades españolas a la vanguardia europea de la movilidad urbana sostenible, subrayó el BEI.

La institución señaló el «liderazgo» de las urbes españolas en la búsqueda de la neutralidad climática para 2030, ya que todas las ciudades firmantes del acuerdo forman parte de la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras de la UE, que reúne a municipios que colaboran activamente para acelerar la innovación y la inversión en soluciones urbanas para el clima. EFE

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