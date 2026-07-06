El BEI dará 175 millones para la mejora de infraestructuras de agua en la Costa del Sol

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Bruselas, 6 jul (EFE).- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiará con 175 millones de euros el programa de inversiones de la empresa pública de aguas de la Costa del Sol española, Acosol, para modernizar las infraestructuras hídricas que abastecen a un millón de habitantes de once municipios, anunció el organismo este lunes en un comunicado.

El BEI y Acosol firmaron hoy un primer tramo de 75 millones de euros correspondientes a este préstamo, cuyas actuaciones se espera que beneficien a habitantes de las localidades españolas de Benahavis, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos, con una población que en la época estival alcanza los 1,4 millones de personas.

El objetivo de la inversión es que contribuya «a paliar el importante estrés hídrico que afecta a la zona mediante una gestión eficiente del agua gracias a infraestructuras más resilientes y adaptadas al cambio climático», explicó el BEI.

Entre otras actuaciones, se prevén actividades de eficiencia energética, incluida la generación de energía renovable para autoconsumo en la Desaladora de Marbella (EDAM), y la rehabilitación y mejora de los sistemas de producción, transporte, almacenamiento y electromecánicos de agua, incluyendo la sustitución de más de 20 kilómetros de colectores de la red de saneamiento integral que sufren pérdidas e infiltraciones de agua marina.

También se plantea mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales y rehabilitar la red de saneamiento integral para cumplir con los requisitos medioambientales y contribuir a la reutilización de estas aguas mediante la instalación de redes de agua regenerada.

Además, se llevará a cabo la renovación de más de 30 kilómetros de tuberías de agua potable o la construcción de un nuevo depósito de cabecera en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Río Verde (ETAP), entre otras mejoras.

Otro de los objetivos del proyecto es el de «paliar el importante estrés hídrico que afecta a la Costa del Sol, al tiempo de contribuir a la sostenibilidad medioambiental y a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos», según el BEI. EFE

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