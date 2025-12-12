The Swiss voice in the world since 1935
El BEI presta 30 millones de euros a la firma española de defensa Oesía para investigación

Bruselas, 12 dic (EFE).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, anunció hoy un préstamo de 30 millones de euros para financiar el programa de investigación y desarrollo de la empresa española de tecnología defensiva y dual Oesía.

«Puedo anunciar un importante acuerdo de financiación del programa de investigación y desarrollo del líder tecnológico español Oesía, una empresa puntera en materia civil y militar», dijo Calviño a su llegada a un consejo de ministros de Finanzas de la Unión Europea.

El acuerdo, agregó la presidenta del BEI, sigue «a otras dos operaciones muy importantes para financiar el programa de investigación y desarrollo de la empresa Indra y también la financiación para hacer posible la creación del primer fondo de inversión dedicado específicamente al ámbito de seguridad y defensa, el fondo Nazca».

El BEI aprobó el pasado julio un programa de financiación de 385 millones de euros a Indra y el pasado noviembre acordó una «inyección de capital de 40 millones» a Nazca, recordó Calviño.

«España está jugando y va a jugar un papel muy importante en el refuerzo de las capacidades de seguridad y defensa de Europa y el BEI está invirtiendo y apoyando la capacidad de las empresas españolas para poder estar a la vanguardia en este terreno tan importante para nuestra estabilidad y nuestra seguridad», añadió.

El Banco Europeo de Inversiones ha cumplido ya su objetivo para 2025 de «proporcionar 3.500 millones de euros de financiación en el ámbito de la seguridad y la defensa», celebró la presidenta de la entidad.

Además, el consejo de administración del BEI ha aprobado «un ambicioso programa para 2026: 4.500 millones de euros de financiación en este ámbito, que corresponden a un 5 % de la financiación total dentro de la UE», concluyó. EFE

