El BEI presta 30 millones de euros a la firma española de defensa Oesía para investigación

3 minutos

(Actualiza con más declaraciones y detalles de la operación)

Bruselas, 12 dic (EFE).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, anunció hoy un préstamo de 30 millones de euros para financiar el programa de investigación y desarrollo de la empresa española de tecnología defensiva y dual Grupo Oesía.

«Puedo anunciar un importante acuerdo de financiación del programa de investigación y desarrollo del líder tecnológico español Oesía, una empresa puntera en materia civil y militar», dijo Calviño a su llegada a un consejo de ministros de Finanzas de la Unión Europea.

El préstamo financiará tecnologías que pueden aplicarse «a ámbitos como los sistemas de defensa y antimisiles, la movilidad militar, los sistemas no tripulados, la inteligencia artificial y la ciberseguridad».

«Las inversiones previstas se llevarán a cabo en España e incluirán infraestructuras, equipamiento y procesos destinados a aumentar la capacidad de producción y acelerar el desarrollo de nuevos productos», añadió la institución.

El presidente y consejero delegado del Grupo Oesía, Luis Furnells, declaró en ese comunicado que la financiación permitirá a la empresa «avanzar en el desarrollo de capacidades críticas».

El directivo citó «ámbitos como la fotónica integrada, las comunicaciones ópticas, los sistemas de búsqueda y seguimiento por infrarrojos (IRST), los terminales satelitales multibanda y multiórbita y los sistemas de entrenamiento de pilotos».

«A través de estos avances, contribuimos a construir una Europa más segura, más autónoma y más competitiva», concluyó.

La presidenta del BEI recordó que el acuerdo sigue «a otras dos operaciones muy importantes para financiar el programa de investigación y desarrollo de la empresa Indra y también la financiación para hacer posible la creación del primer fondo de inversión dedicado específicamente al ámbito de seguridad y defensa, el fondo Nazca».

El BEI aprobó el pasado julio un programa de financiación de 385 millones de euros a Indra y el pasado noviembre acordó una «inyección de capital de 40 millones» a Nazca, recordó Calviño.

«España está jugando y va a jugar un papel muy importante en el refuerzo de las capacidades de seguridad y defensa de Europa y el BEI está invirtiendo y apoyando la capacidad de las empresas españolas para poder estar a la vanguardia en este terreno tan importante para nuestra estabilidad y nuestra seguridad», añadió.

El Banco Europeo de Inversiones ha cumplido ya su objetivo para 2025 de «proporcionar 3.500 millones de euros de financiación en el ámbito de la seguridad y la defensa», celebró la presidenta de la entidad.

Además, el consejo de administración del BEI ha aprobado «un ambicioso programa para 2026: 4.500 millones de euros de financiación en este ámbito, que corresponden a un 5 % de la financiación total dentro de la UE», concluyó. EFE

lpc-jaf/mr

(foto) (vídeo)