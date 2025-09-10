El BEI triplicará su financiación en defensa hasta el 3,5% para reforzar seguridad europea

3 minutos

Roma, 10 sep (EFE).- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) triplicará en 2025 la financiación destinada al sector de la defensa, hasta alcanzar el 3,5 % de su volumen total, anunció este miércoles en Milán (norte de Italia) su presidenta, la española Nadia Calviño.

«Duplicamos nuestra financiación en esta área el año pasado y vamos a más que triplicar en 2025 para que el 3,5 % de nuestra financiación en 2025 se destine a reforzar las capacidades de seguridad y defensa de Europa», afirmó Calviño durante la inauguración del año académico en la Universidad Bocconi.

La presidenta del BEI subrayó que la inversión en defensa y seguridad es una prioridad para la institución, en respuesta a las realidades geopolíticas actuales.

Entre las operaciones contempladas con el aumento de la financiación destacó el refuerzo de infraestructuras críticas europeas, el fortalecimiento de las capacidades industriales, incluyendo la producción de drones, así como el apoyo a la investigación y desarrollo local.

También resaltó la importancia de facilitar el acceso a financiación para pequeñas y medianas empresas a lo largo de la cadena de valor de los grandes contratistas europeos y fomentar el desarrollo de fondos de inversión dedicados al sector de seguridad y defensa.

Calviño recordó que el BEI ya ha firmado un préstamo para financiar helicópteros para las fuerzas armadas italianas.

Otra de las prioridades del BEI, explicó su presidenta, es «reforzar la voz de Europa en el nuevo orden mundial», también a través del 10 % de su financiación que va destinada a proyectos de gran impacto.

«Hemos proporcionado 3.600 millones de euros en apoyo a Ucrania desde el inicio de la guerra, reparando infraestructuras críticas, reconstruyendo escuelas, hospitales y garantizando el suministro energético», recordó Calviño, que destacó el papel de Europa como «faro de libertad y derechos civiles».

Además, informó de que acaban de aprobar un préstamo de 500 millones de euros «para reponer la capacidad de almacenamiento de gas para el invierno en Ucrania».

En la misma línea, destacó el apoyo del BEI a la estabilidad económica y financiera en los territorios palestinos, donde un paquete de 400 millones de euros será firmado próximamente para respaldar al sector privado en Cisjordania.

«Cuando Europa dice que apoyamos una paz duradera y una solución de dos Estados, lo decimos en serio», afirmó.

Durante su discurso, Calviño destacó otras prioridades de la institución como la transición ecológica, con una inversión prevista de más de 50.000 millones de euros en proyectos verdes para este año, o la digitalización y la innovación, a través del programa TechEU, que movilizará 250.000 millones de euros hasta 2027, entre otros proyectos. EFE

