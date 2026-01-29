El BEI y Santander acuerdan invertir 900 millones en empresas europeas estratégicas

3 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Santander firmaron este jueves acuerdos de garantía que permitirán a la entidad española financiar con unos 900 millones de euros a empresas europeas estratégicas, en particular a firmas de seguridad y defensa.

El acuerdo, anunciado por la presidenta del BEI, Nadia Calviño, en la presentación de los resultados de la entidad de 2025, prevé que el Santander destine 400 millones de euros a fabricantes europeos de la industria de seguridad y defensa a través del instrumento paneuropeo creado por el BEI para apoyar a pequeñas y medianas empresas de la cadena de suministro de los grandes contratistas europeos.

Santander es el cuarto banco en firmar acuerdos de este tipo con el BEI tras el alemán Deutsche Bank, el griego Piraeus Bank y el francés Banque Populaire Caisse d’Epargne.

El acuerdo sellado con Santander permitirá también a la entidad «canalizar las condiciones favorables del Banco Europeo de Inversiones para todo el ecosistema español de pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la seguridad y la defensa», dijo Calviño en declaraciones a la prensa.

Otros 500 millones de euros se destinarán a mejorar el acceso a financiación a empresas que operan en otros sectores estratégicos, como las tecnologías limpias, las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales.

El acuerdo contribuye así al programa europeo de inversión en innovación bautizado como TechEU, que prevé movilizar de aquí a 2027 unos 250.000 millones de euros en inversión para empresas emergentes, en expansión e innovadoras.

«Al movilizar financiación de la cadena de suministro a gran escala contribuimos a reforzar cadenas de valor críticas en un momento en el que la resiliencia, la innovación y la autonomía estratégica son más importantes que nunca», dijo en un comunicado Mencía Bobo, responsable global de banca transaccional de la división de banca corporativa y de inversión del Santander.

Según los resultados presentados este miércoles, el banco público de la UE cuadruplicó en 2025 su inversión en seguridad y defensa, hasta los 4.000 millones de euros, tras haber ampliado los proyectos elegibles para recibir financiación a aquellos puramente militares.

Asimismo, destinó a TechEU 22.400 millones de euros del total de 100.000 millones en nueva financaición desembolsados el año pasado.

El renovado foco del BEI en la defensa y las tecnologías punteras responde a la apuesta de la Unión Europea por reducir sus dependencias de terceros en sectores estratégicos y mejorar su competitividad económica, redoblada a raíz de la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales y, más recientemente, las amenazas de la Administración Trump. EFE

lpc/asa/jgb