El beneficio de Hoteles Meliá cae un 95 % hasta junio por el coste de su salida de Cuba

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Madrid/Palma, 30 jul (EFE).- El grupo hotelero español Meliá Hotels International ganó 4,1 millones de euros hasta junio, un 95,36 % menos interanual, debido a que provisionó 79,4 millones por la salida de Cuba, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Meliá detalla que el resultado neto previo al impacto contable de la provisión extraordinaria asociada a la salida de Cuba de su filial Ilha Bela asciende a 83,4 millones de euros y que espera «otra excelente temporada estival».

«La opción de provisionar de forma conservadora la totalidad de saldos y activos de Cuba cuya recuperación resulta hoy difícilmente predecible tiene un impacto relevante en las cuentas del ejercicio, pero contribuye a reforzar la solidez, transparencia y credibilidad del balance del grupo», recalcó la mayor cadena hotelera de España.

La compañía registró unos ingresos consolidados, sin plusvalías, de 1.047,4 millones de euros, con un aumento del 7,1 % respecto al primer semestre del año pasado.

Meliá atribuye ese incremento a los indicadores operativos en la mayoría de los destinos, y todo ello a pesar del impacto del cierre temporal de dos hoteles importantes como el Paradisus Cancún –reabierto en abril-, y de los retos que mantiene un destino tan relevante como México, según indicó en un comunicado.

Durante el primer semestre del año se intensificó el crecimiento del ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de Meliá, de un 11,7 % respecto al mismo período del año pasado.

La compañía destaca la evolución positiva de los hoteles de República Dominicana y de los urbanos y vacacionales en España, con incrementos del RevPAR superiores al resto de destinos.

Entre los destinos más reservados, destacan los resultados de Andalucía (sur de España), Baleares (archipiélago español en el Mediterráneo) y Punta Cana (República Domicana, con más de un 20 % de subida de ventas respecto al año anterior).

La previsión de Meliá es finalizar 2026 en los niveles de ratio de deuda financiera/Ebitda similares al año anterior, entre 2 y 2,5 veces.

Meliá Hotels International firmó hasta la fecha 17 nuevos hoteles con 3.816 habitaciones y mantiene la previsión de firmar un mínimo de 40 hoteles hasta final de año, todos ellos en fórmulas poco intensivas en capital.

Las marcas de lujo, que representan actualmente el 20 % del catálogo y el 18 % de habitaciones, suponen el 36 % de la contribución operativa, añadió. EFE

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