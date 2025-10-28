El beneficio de HSBC cae 28 % hasta septiembre por extraordinarios como el caso Madoff

1 minuto

Shanghái (China), 28 oct (EFE).- El mayor banco de Europa, HSBC, registró entre enero y septiembre un beneficio neto atribuido de 16.383 millones de dólares, una bajada interanual del 27,89 %, ante varios extraordinarios por venta de negocios, pérdidas por disolución o una provisión para gastos legales por el caso Madoff.

El grupo apunta específicamente al beneficio extraordinario de 3.600 millones de dólares en 2024 por las ventas de negocios en Canadá y Argentina, al reconocimiento de 2.100 millones en pérdidas tras reducirse su participación en el estatal chino Bank of Communications, y a los 1.400 millones reservados para asuntos legales, principalmente una demanda en Luxemburgo sobre la mayor estafa piramidal de la historia.

En la cuenta de resultados que remitió hoy a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, HSBC indica también que su facturación se redujo un 4,38 % a lo largo de los tres primeros trimestres hasta unos 51.910 millones de dólares. EFE

