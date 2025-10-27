El beneficio de la filial brasileña de Iberdrola aumentó un 27,7 % hasta septiembre

3 minutos

Río de Janeiro, 27 oct (EFE).- La eléctrica Neoenergia, filial de la española Iberdrola en Brasil, informó este lunes que entre enero y septiembre obtuvo un beneficio neto atribuido a sus controladores de 3.555 millones de reales (unos 661,3 millones de dólares o 567,7 millones de euros), con un aumento del 27,7 % frente al mismo período de 2024.

La mayor distribuidora de energía del país en número de clientes obtuvo en el tercer trimestre del año ganancias por 924 millones de reales (unos 171,9 millones de dólares), un valor en un 10 % superior al del mismo período del año pasado.

Según el comunicado enviado al mercado, la eléctrica obtuvo en los nueve primeros medes del año un beneficio operativo (Ebitda) de 10.316 millones de reales (unos 1.919 millones de dólares), con un aumento del 9 % frente al mismo período de 2024.

El Ebitda en el tercer trimestre fue de 3.388 millones de reales (unos 630,3 millones de dólares), con un avance del 14 % frente al registrado entre julio y septiembre de 2024.

Los ingresos brutos de la compañía hasta septiembre aumentaron un 8 %, hasta 36.591 millones de reales (unos 6.806,9 millones de dólares).

Neoenergia explicó en su comunicado que el aumento de las ganancias obedeció a los reajustes anuales de las tarifas de las distribuidoras y a las diferentes medidas adoptadas para reducir los gastos.

«Los resultados verificados muestran que Neoenergia sigue la estrategia de mantener los gastos operacionales controlados, con aumentos por debajo de la inflación, lo que confirma la disciplina de gastos que permite absorber el crecimiento del mercado», indicó la compañía.

La empresa afirmó que elevó en un 31 % sus inversiones en los nueve primeros meses del año, hasta 7.628 millones de reales (unos 1.413,8 millones de dólares), concentradas principalmente en sus cinco distribuidoras.

«Seguimos determinados en garantizar inversiones robustas en nuestras distribuidoras para garantizar el crecimiento orgánico con calidad operacional y mejorar cada vez más los servicios a nuestros 17 millones de clientes», aseguró el consejero delegado de la empresa, Eduardo Capelastegui, citado en el comunicado.

En cuanto a la deuda bruta, la filial de Iberdrola señaló que se situó al 30 de septiembre en 54.016 millones de reales (unos 10.048,4 millones de dólares), una cifra un 4,7 % superior a la que se tenía en diciembre.

La empresa informó igualmente que la energía generada por Neoenergia creció un 2,6 % en los nueve primeros meses del año, hasta 9.210 gigavatios (GWh), gracias a las mejores condiciones ambientales para la generación tanto hídrica como eólica.

Según su balance, en el tercer trimestre de este año la capacidad instalada de generación de Neoenergia era de 4.167 megavatios, en su gran mayoría procedente de fuentes renovables (1.914 megavatios en sus hidroeléctricas y 1.550 megavatios en los parques eólicos).

La filial de Ibredrola es una de las mayores eléctricas de Brasil y está presente en 18 de los 27 estados del país, actuando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización.

Iberdrola, controlador de Neoenergia con un 53,5 % de las acciones ordinarias, anunció en septiembre que llegó a un acuerdo con el fondo de pensiones del Banco do Brasil para adquirir su participación accionarial del 30,29 % en la filial brasileña por un valor de unos 2.220 millones de dólares.

El negocio, de ser aprobado por los reguladores, le permitirá al grupo español asumir cerca del 84 % del capital social de la compañía. EFE

cm/enb