El beneficio de la gigante cárnica brasileña JBS crece un 76 % en el semestre

Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- La brasileña JBS, una de las compañías de alimentos más grandes del mundo, informó este miércoles que obtuvo en el primer semestre un beneficio neto atribuido a sus controladores de 5.915 millones de reales (unos 1.095 millones de dólares), un 76 % más que el mismo período de 2024.

En el segundo trimestre del año las ganancias sumaron 2.992 millones de reales (unos 554 millones de dólares), un incremento del 74 % en la comparación interanual.

De acuerdo con el balance enviado al mercado, la multinacional registró en los primeros seis meses del año ingresos brutos por 233.101 millones de reales (unos 43.166 millones de dólares), un 22,8 % más que lo registrado entre enero y junio de 2024.

Según explicó el gerente mundial de JBS, Gilberto Tomazoni, la diversificación tanto geográfica como de productos fue una de «las mayores» fortalezas de la compañía ya que gracias a ello se pudo enfrentar el ciclo ganadero desfavorable en EE. UU y las restricciones comerciales que afectaron el negocio de la carne de cerdo.

La multinacional brasileña tiene plantas en cerca de 20 países, incluyendo Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, Australia, Sudáfrica, y, además de ser el mayor productor mundial de carne bovina y de pollo, y el segundo en la porcina, también produce huevos, cueros, artículos de higiene, colágeno y biodiesel.

«Incluso en un entorno macroeconómico desafiante y con presiones constantes en algunas de nuestras unidades de negocio, nuestro desempeño del segundo trimestre reflejó una vez más la resiliencia de nuestra plataforma global diversificada», señaló Tomazoni.

El beneficio bruto de explotación ajustado (Ebitda) de JBS se mantuvo prácticamente estable, con un leve crecimiento interanual de 2,7 %, hasta alcanzar 3.200 millones de dólares en el primer semestre de 2025. EFE

