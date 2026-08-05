El beneficio de la red brasileña de gimnasios Smart Fit creció un 24 % en primer semestre

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São Paulo, 5 ago (EFE).- La brasileña Smart Fit, cuarta mayor red de gimnasios del mundo y líder en América Latina, informó este miércoles que obtuvo en el primer semestre del año un beneficio neto recurrente de 411 millones de reales (unos 80 millones de dólares), un 24 % más que en el mismo período del año anterior.

La empresa brasileña, presente en quince países latinoamericanos y líder en los cinco mayores en los que opera (Brasil, México, Colombia, Chile y Perú), presentó una facturación neta un 23 % superior a la del primer semestre de 2025, hasta los 4.279 millones de reales (cerca de 835 millones de dólares), según el balance.

El resultado bruto de explotación, medido por el indicador EBITDA, fue de 1.383 millones de reales (270 millones de dólares aproximadamente), con un incremento del 26 %.

La compañía cerró el primer semestre del año con 2.170 gimnasios en 16 países, un crecimiento de un 19 % con respecto al de junio de 2025.

La base de clientes de los gimnasios alcanzó los 5,6 millones, un 8 % más en el comparativo interanual, con la incorporación de unos 431.000 nuevos usuarios.

Según el comunicado, el crecimiento se debe a la expansión de la red y al proceso de maduración de las unidades inauguradas en los últimos años.

En el último año, la red total de gimnasios de la compañía creció un 20 % en Brasil, mientras que se expandió un 21 % en México, su segundo mercado, y un 18 % en el resto de los países en los que opera.

Smart Fit afirmó que, con estos números, espera cumplir su meta de inaugurar entre 330 y 350 nuevos gimnasios este año, de los cuales el 80 % son propios y el resto, franquicias.EFE

adm/gad