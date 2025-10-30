El beneficio de TotalEnergies se dispara en el tercer trimestre pese a la caída de los precios del petróleo

Los beneficios netos de TotalEnergies se dispararon un 61% en el tercer trimestre, hasta alcanzar los 3.700 millones de dólares, pese a la caída de los precios del petróleo, anunció este jueves la compañía.

El gigante petrolero se benefició del crecimiento de su producción de hidrocarburos (más del 4% en un año), mientras que el precio del petróleo bajó más de 10 dólares por barril en el mismo periodo.

La producción de hidrocarburos alcanzó 2,5 millones de barriles equivalentes de petróleo diarios en el tercer trimestre gracias a la puesta en marcha y al aumento de la producción de varios proyectos en Brasil, Estados Unidos, Argentina y Dinamarca.

El grupo destaca que los precios del petróleo tienden a bajar debido a «una oferta abundante alimentada por la producción de países no pertenecientes a la OPEP (Guyana, Brasil, Estados Unidos) y la decisión de la OPEP+ de continuar con la reintroducción en el mercado de ciertas reducciones voluntarias de la producción».

