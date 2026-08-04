El beneficio del banco brasileño Itaú crece un 9,1 % en el primer semestre

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São Paulo, 4 ago (EFE).- El brasileño Itaú, mayor banco de América Latina, obtuvo un beneficio neto de 24.689 millones de reales (unos 4.800 millones de dólares o unos 4.160 millones de euros), con un crecimiento del 9,1 % frente al mismo período de 2025, informó este martes la empresa.

Los ingresos semestrales por los servicios bancarios ascendieron a 94.807 millones de reales (cerca de 1.843 millones de dólares), lo que representa un incremento del 4,6 %.

La cartera de crédito cerró en junio en 1,5 billones de reales (295.800 millones de dólares), con un incremento del 2,7 % en el último trimestre y del 9,6 % en el último año.

El retorno sobre el patrimonio líquido (ROE) de Itaú, indicador de su rentabilidad, fue del 24,5 % en el primer semestre, por encima del 22,8 % del mismo período de 2025.

El índice de morosidad entre 15 y 90 días aumentó 0,1 puntos y terminó en 1,8 %, un aumento que se debió a otros países de América Latina, ya que la cartera en Brasil se mantuvo estable.

El Itaú atribuyó sus resultados a la expansión de la cartera de crédito, el crecimiento de los ingresos por servicios y seguros y el control de los gastos.

El banco privado concluyó en junio con 3,2 billones de reales en activos (unos 627.150 millones de dólares), con un incremento del 0,8 % en el último trimestre y del 11,3 % en doce meses.

El peso de Brasil en las cuentas del banco suponen un 94,6 % de las cuentas y el resto de América Latina, un 5,4 %, lo que supone una merma de 0,8 puntos en el último año. EFE

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