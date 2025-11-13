El beneficio del banco español Sabadell aumenta en nueve meses pese a la convulsa OPA del BBVA

El banco español Sabadell anunció el jueves que su benefició neto aumentó un 7,3% durante los primeros nueve meses del año 2025, un período marcado por la convulsa oferta pública de adquisición (OPA) hostil que lanzó su rival BBVA.

Esta operación finalmente fracasó a mediados de octubre, en el cuarto trimestre, pero los múltiples vaivenes de la operación, que ni el Gobierno de izquierda español ni la dirección de Sabadell apoyaban, afectaron negativamente los resultados financieros del grupo entre enero y septiembre.

Sabadell, el cuarto banco de España, indicó en un comunicado haber «logrado un beneficio neto de 1.390 millones de euros [USD 1.610 millones] en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un incremento del 7,3% interanual y, además, supone un nuevo resultado récord para la entidad» en el periodo.

«Los sólidos resultados del tercer trimestre reafirman a la entidad en sus objetivos de final de año», se congratuló el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, citado en el comunicado.

La entidad bancaria fundada en 1881 cerca de Barcelona, que cuenta con aproximadamente 12 millones de clientes y más de 18.000 empleados, atribuye estos sólidos resultados principalmente al «aumento de los volúmenes de crédito».

A mediados de octubre, la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell fracasó, poniendo fin a esta oferta lanzada en mayo de 2024 por el banco de origen vasco que aspiraba a crear un gigante bancario europeo.

