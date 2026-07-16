El beneficio neto de Netflix crece un 8,8 % interanual en el segundo trimestre de 2026

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El beneficio neto del coloso del entretenimiento Netflix aumentó un 8,8 % interanual en el segundo trimestre de 2026, 3.401 millones de dólares, impulsados por el crecimiento de suscriptores y precios, así como el crecimiento en los ingresos publicitarios.

La empresa con sede en California reportó unos ingresos que ascienden a los 12.560 millones de dólares y un crecimiento interanual del 13,36 %, unas cifras que se encuentran en línea con las previsiones que aspiraba a cumplir. EFE

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