The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El beneficio neto de Netflix crece un 82,7 % en el primer trimestre de 2026

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 16 abr (EFE).- El coloso del entretenimiento Netflix informó este jueves que su beneficio neto aumentó un 82,7 % en el primer trimestre del año, hasta 5.282 millones de dólares, impulsado por la nueva oferta de pódcast de video y por una subida de suscriptores ligeramente superior a la prevista.

La empresa aumentó los ingresos en el primer trimestre de 2026 un 16 % interanual, a 12.250 millones de dólares, unos resultados que se producen en el contexto de la retirada de la puja por la adquisición de Warner Bros. Discovery frente a su principal rival, Paramount. EFE

mvg/jcr/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR