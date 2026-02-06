El beneficio neto de Toyota cayó un 26 % en abril-diciembre pero mejora sus previsiones

1 minuto

Tokio, 6 feb (EFE).- El líder mundial del motor Toyota registró un beneficio neto de 3,03 billones de yenes (unos 16.396 millones de euros) en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal (abril-diciembre), una caída del 26 % interanual, pero mejoró sus previsiones para la totalidad del ejercicio gracias a que el aumento de ventas contrarrestó el impacto de los aranceles estadounidenses.

La ganancia operativa del fabricante japonés bajó un 13,1 % en el mismo período con respecto al año previo, hasta 3,2 billones de yenes (17.316 millones de euros), mientras que su facturación por ventas creció un 6,8 %, hasta 38,09 billones de yenes (206.109 millones de euros), según su informe financiero publicado este viernes.

«A pesar del impacto continuo de los aranceles estadounidenses, la fuerte demanda respaldada por la competitividad de los productos ha llevado a un aumento de los volúmenes de ventas y logramos un alto nivel de ganancias debido a las revisiones de precios», explicó la compañía en su informe. EFE

jdg/daa/eav

(foto)(vídeo)