El beneficio neto de Toyota cayó un 26 % en abril-diciembre pero mejora sus previsiones

3 minutos

Tokio, 6 feb (EFE).- El líder mundial del motor Toyota registró un beneficio neto de 3,03 billones de yenes (unos 16.396 millones de euros) en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal (abril-diciembre), una caída del 26,1 % interanual, pero mejoró sus previsiones para la totalidad del ejercicio gracias a que el aumento de ventas contrarrestó el impacto de los aranceles estadounidenses.

La ganancia operativa del fabricante japonés bajó un 13,1 % en el mismo período con respecto al año previo, hasta 3,2 billones de yenes (17.316 millones de euros), mientras que su facturación por ventas creció un 6,8 %, hasta 38,09 billones de yenes (206.109 millones de euros), según su informe financiero publicado este viernes.

«A pesar del impacto continuo de los aranceles estadounidenses, la fuerte demanda respaldada por la competitividad de los productos ha llevado a un aumento de los volúmenes de ventas y logramos un alto nivel de ganancias debido a las revisiones de precios», explicó la compañía en su informe.

Gracias a sus buenas cifras de ventas, la firma elevó a 3,57 billones de yenes (19.318 millones de euros) su previsión del beneficio neto para la totalidad de su ejercicio fiscal, que termina en marzo, un 25,1 % menor a lo registrado el año anterior pero muy por encima de la caída del 38,5 % pronosticada en sus previsiones de noviembre.

En su informe, la compañía explicó que ha logrado reducir el impacto negativo de 1,45 billones de yenes causado por los aranceles de Estados Unidos implementando «reducciones de costes y esfuerzos de ‘marketing'».

Toyota vendió 7.302.000 vehículos en los nueve meses hasta diciembre, un 4,3 % interanual más, gracias al aumento de las matriculaciones en Norteamérica, donde su facturación por ventas creció un 12,1 %.

En Europa, la facturación por ventas aumentó un 9,4 %, mientras que en Japón lo hizo un 0,1 %.

Hace una semana, el gigante japonés del motor anunció que vendió más de 11,32 millones de vehículos en 2025, un nuevo récord de ventas que lo consolida como líder del sector por sexto año consecutivo.

Además de sus resultados financieros, la empresa anunció este viernes una reorganización de su cúpula directiva que incluye el nombramiento como presidente y director general de Kenta Kon, actual jefe de operaciones, en sustitución de Koji Sato, que pasará al cargo de vicepresidente y el recién creado puesto de director de industria.

Las acciones del gigante automovilístico se elevaban cerca de un 0,6 % esta tarde en la Bolsa de Tokio, tras conocerse los resultados y a una media hora del cierre de la sesión. EFE

